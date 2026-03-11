  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov

Barrio residencial Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov

Tel-Aviv, Israel
de
$3,61M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 34635
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Dizengoff

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Unico dúplex 5 habitaciones en el corazón de Tel Aviv – Bograshov Situado cerca de la playa y las animadas calles del distrito de Bograshov, este dúplex ofrece un ambiente de vida ideal entre dinamismo urbano y serenidad. 5 piezas 4 habitaciones 2 baños 3 aseos 4a y 5a planta 135 m2 salón + 58 m2 terraza Aparcamiento Cave Precio: 11.500.000 Nis Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y organizar una visita!

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement a renover avec tres grand potentiel
Tel-Aviv, Israel
de
$1,57M
Barrio residencial Jerusalem arnona
Jerusalén, Israel
de
$1,12M
Barrio residencial Duplex a louer a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$6,897
Barrio residencial Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Jerusalén, Israel
de
$2,98M
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$1,00M
Está viendo
Barrio residencial Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Tel-Aviv, Israel
de
$3,61M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerusalén, Israel
de
$904,134
Nuevo proyecto en Kiryat Hayovel, apartamentos de 3 a 5 habitaciones, consta de 2 edificios de 20 plantas y 2 de 9 plantas Proyecto Nueve dic 2026 Los espacios públicos existentes se desarrollarán y se convertirán en espacios verdes con nuevas y amplias aceras, un nuevo centro cultural que…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Residence zamenhof complexe prive de luxe
Barrio residencial Residence zamenhof complexe prive de luxe
Barrio residencial Residence zamenhof complexe prive de luxe
Barrio residencial Residence zamenhof complexe prive de luxe
Barrio residencial Residence zamenhof complexe prive de luxe
Mostrar todo Barrio residencial Residence zamenhof complexe prive de luxe
Barrio residencial Residence zamenhof complexe prive de luxe
Herzliya, Israel
de
$16,46M
La Residencia Zamenhof es una propiedad extraordinaria que encarna la privacidad, el lujo y la comodidad al más alto nivel. Situado en la zona pacífica y pastoral de Herzliya B, cerca del prestigioso Kfar Shmaryahu, goza de una ubicación privilegiada en una de las zonas más populares de la c…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Mostrar todo Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,22M
Vivir con seguridad, libremente, en un ambiente cálido y elegante. Esta residencia de altos servicios ha sido diseñada para aquellos que quieren mantener plena autonomía, mientras disfrutan de un entorno seguro, amistoso y de alta gama. Seguridad absoluta – serenidad diaria Seguridad 24/7 co…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir