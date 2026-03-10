  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer

Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer

Asdod, Israel
$2,48M
9
ID: 34741
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Rambam

Sobre el complejo

Raro en la zona: villa de alta gama situada en una de las zonas más buscadas de Ashdod, a pocos pasos de la playa, en la segunda línea del mar. Una propiedad diseñada para ofrecer comodidad, privacidad y calidad de vida, ideal para una familia o una residencia excepcional. Superficie construida: 280 m2 en 3 niveles Tierra : 320 m2 Instalaciones: piscina privada, ascensor nivel de servicio Grandes volúmenes, excelente distribución de espacios, hermoso brillo y ambiente tranquilo cerca del mar. Un hogar que combina ubicación premium, servicios raros y potencial para mejorar. Más información y visita bajo petición.

Asdod, Israel
Complejos similares
Barrio residencial Magnifique rdj avec 3 unites independantes
Jerusalén, Israel
de
$2,23M
Barrio residencial A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$2,04M
Barrio residencial 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Bat Yam, Israel
de
$1,36M
Barrio residencial Grand jardin
Jerusalén, Israel
de
$3,14M
Barrio residencial Ideal comme investissement ou residence principale
Nahariya, Israel
de
$312,873
Otros complejos
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Israel
de
$806,949
Givat Shmuel: La oportunidad estratégica en el corazón de Gush Dan Situado en el centro de Gush Dan, cerca de Tel Aviv y los principales centros económicos, Givat Shmuel disfruta de una fuerte demanda de alquiler y un desarrollo urbano constante. 50m2+15m2 terraza Residencia Premium: Aparta…
Barrio residencial A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
de
$1,22M
Proyecto U Bat Yam Mordecai Khayat presenta un nuevo proyecto en Bat Yam: Los U Tours Un proyecto excepcional en el corazón de Ramat HaNasi Bienvenidos a Tours U, dos majestuosos torres de 31 pisos, acompañados por un complejo comercial y de ocio que pronto se convertirá en el icono de Bat…
Barrio residencial Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Asdod, Israel
de
$780,615
Apartamento 4 y media habitaciones en Ashdod en la ciudad en venta con 2 terrazas, aire acondicionado, mamá, aparcamiento. Cerca de parques, tiendas, medios de transporte, escuelas, sinagogas... Apartamento muy bien mantenido; Un valor seguro en el centro de Ashdod
