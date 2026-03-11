  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande

Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande

Jerusalén, Israel
de
$1,49M
;
9
ID: 34066
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Emek Refaim, 42

Sobre el complejo

Descubra este encantador apartamento de 2,5 habitaciones, situado en la primera planta de una auténtica casa privada árabe. Esta propiedad única ofrece techos altos de unos 4,5 metros, creando un ambiente espacioso y espacioso. Con una superficie construida de unos 82 m2, un balcón de 5 m2 y un patio privado de 15 m2, este apartamento ofrece un equilibrio perfecto entre la vida interior y exterior. Situado en el popular distrito de Colonia Alemana de Jerusalén, esta zona es famosa por su tranquilidad, exuberante vegetación y rico patrimonio histórico. El barrio se distingue por su arquitectura ecléctica árabe, característica de las construcciones de finales del siglo XIX por los cristianos alemanes del movimiento Templario. Los residentes gozan de una proximidad ideal a los principales centros culturales y de entretenimiento de Jerusalén, incluyendo el lujoso Hotel Orient, el Teatro Khan, el Cinemateque, el Museo de Historia Natural y el dinámico complejo Hatahana. Además, una nueva estación de tren planeada por Israel a poca distancia proporcionará un acceso conveniente a los destinos de todo el país.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Barrio residencial Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Jerusalén, Israel
de
$1,49M
