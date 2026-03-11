Barrio residencial Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Descubra este encantador apartamento de 2,5 habitaciones, situado en la primera planta de una auténtica casa privada árabe. Esta propiedad única ofrece techos altos de unos 4,5 metros, creando un ambiente espacioso y espacioso. Con una superficie construida de unos 82 m2, un balcón de 5 m2 y un patio privado de 15 m2, este apartamento ofrece un equilibrio perfecto entre la vida interior y exterior.
Situado en el popular distrito de Colonia Alemana de Jerusalén, esta zona es famosa por su tranquilidad, exuberante vegetación y rico patrimonio histórico. El barrio se distingue por su arquitectura ecléctica árabe, característica de las construcciones de finales del siglo XIX por los cristianos alemanes del movimiento Templario.
Los residentes gozan de una proximidad ideal a los principales centros culturales y de entretenimiento de Jerusalén, incluyendo el lujoso Hotel Orient, el Teatro Khan, el Cinemateque, el Museo de Historia Natural y el dinámico complejo Hatahana. Además, una nueva estación de tren planeada por Israel a poca distancia proporcionará un acceso conveniente a los destinos de todo el país.
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo