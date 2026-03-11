  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595

Barrio residencial Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595

Jerusalén, Israel
de
$3,762
;
4
Dejar una solicitud
ID: 34527
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Kadish Luz, 22

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En un ambiente tranquilo y verde de Ramat Sharet, descubra un dúplex excepcional donde se encuentran el espacio, la luz y la serenidad. Esta propiedad de 146 m2 ofrece una gran sala de estar con comedor que se abre a dos enormes terrazas de 70 m2 y 30 m2, con vistas al valle y bañando el espacio de la luz. La suite parental, un verdadero capullo, se beneficia de acceso directo a un jardín privado de 30 m2, perfecto para recargar. El apartamento consta de 4 dormitorios incluyendo uno asegurado ( Situado en la tercera planta con ascensor, en un edificio bien mantenido, también ofrece aparcamiento, aire acondicionado en la sala de estar y calefacción individual de gas. Un lugar ideal para familias que buscan comodidad y calidad de vida, cerca de escuelas, yeshivot y tiendas del barrio.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$1,07M
Barrio residencial Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Hadera, Israel
de
$1,03M
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Ra'anana, Israel
de
$1,77M
Barrio residencial Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,85M
Barrio residencial Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Jerusalén, Israel
de
$968,715
Está viendo
Barrio residencial Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$3,762
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Barrio residencial A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Barrio residencial A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Barrio residencial A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Barrio residencial A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Mostrar todo Barrio residencial A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Barrio residencial A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Tel-Aviv, Israel
de
$1,77M
Situado en la calle Frishman, frente a la plaza Masaryk y cerca de la plaza Rabin, este apartamento goza de una ubicación céntrica y muy buscada en el corazón de Tel Aviv. En un edificio bien mantenido con ascensor y miklat, descubra unas 3 habitaciones de unos 100 m2, situadas en la 4a plan…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Barrio residencial 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Barrio residencial 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Barrio residencial 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Barrio residencial 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Mostrar todo Barrio residencial 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Barrio residencial 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Tel-Aviv, Israel
de
$1,02M
Venta exclusiva, en el distrito de Nahalat Yitzhak, 4 rue Binyamini, calle tranquila y céntrica, en un edificio bien mantenido, en el primer piso, de una superficie bruta de aproximadamente 102 m2, apartamento de 4 habitaciones, espacioso y cómodo, una ducha y 2 aseos, agua caliente las 24 h…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Israel
de
$852,798
Givat Shmuel: La oportunidad estratégica en el corazón de Gush Dan Situado en el centro de Gush Dan, cerca de Tel Aviv y los principales centros económicos, Givat Shmuel disfruta de una fuerte demanda de alquiler y un desarrollo urbano constante. Residencia Premium: Apartamentos 2-3 habita…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir