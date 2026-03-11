Barrio residencial Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
APARTMENT FOR SALE – 4 PARTS – TEL AVIV-YAFO
Calle tranquila cerca de Ben Gurion y Ben Yehuda
2a planta fuera de 6
122 m2 en total (104 m2 dentro + 14 m2 terraza)
4 m2 de almacenamiento en planta -1
2 plazas de aparcamiento adyacentes en un sistema de estacionamiento robótico
Dormitorio principal con baño privado
Baño general con balcón de lavandería
Habitación segura (Mamad) y habitación para niños
¡A pocos pasos de la playa!
Sobre el vecindario:
La zona de Ben Gurion en Tel Aviv es una de las más buscadas de la ciudad, reconocida por su atmósfera dinámica y su proximidad a la playa. Situado cerca de Ben Gurion Boulevard, esta zona combina perfectamente las comodidades urbanas y la relajación junto al mar. Los residentes gozan de fácil acceso a cafeterías, restaurantes, tiendas y lugares culturales, a poca distancia a pie. Con su ubicación central, excelente transporte público y un ambiente animado y sofisticado, Ben Gurion es ideal para aquellos que buscan un estilo de vida dinámico en el corazón de Tel Aviv.
Precio: 800.000 NIS
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y organizar una visita!
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo