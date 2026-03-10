  1. Realting.com
Barrio residencial Ideal comme investissement ou residence principale

Nahariya, Israel
de
$312,873
;
6
ID: 34752
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Norte
  • Barrio
    Acre Subdistrict
  • Pueblo
    Nahariya
  • Dirección
    Wolfson

Sobre el complejo

Apartamento de 3 habitaciones en el centro de la ciudad en un edificio muy bien mantenido, en la tercera y última planta, ofreciendo un ambiente tranquilo y agradable. Ideal como inversión o residencia principal.

Localización en el mapa

Nahariya, Israel
