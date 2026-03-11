  1. Realting.com
  Barrio residencial A ne pas manquer

Barrio residencial A ne pas manquer

Asdod, Israel
$1,11M
12
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    HaShvatim

Sobre el complejo

Hermoso apartamento de 5 habitaciones en venta en Ashdod en una residencia muy popular en "Youd Bet", soleado orientada al sur con una vista sin obstáculos. Una bodega y un estacionamiento privado completan esta propiedad excepcional

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

