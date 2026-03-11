  1. Realting.com
  4. Barrio residencial A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau

A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau

Tel-Aviv, Israel
$2,12M
2
ID: 34215
Última actualización: 10/3/26

    Israel
    Distrito de Tel-Aviv
    Subdistrito de Tel Aviv
    Tel-Aviv
    Nahum Sokolov, 60

*Excepcional oportunidad de sólo 8 días* (Signatura hasta el 31/12/2025) Apartamento de 4 habitaciones ideal para familias! Boulevard Nordau, ¿El Viejo Norte? *RAYK Group Quality Project* Exclusive ???? ✨ 116 m2 de espacio habitable ✨ Terraza solar de 10 m2 ✨ 4 piezas con diseño óptimo ✨ Plaza de aparcamiento privado con robot ✨ Orientación Norte-Oeste Disponibilidad: Agosto 2028*** Sin honorarios de agencia

Tel-Aviv, Israel
Barrio residencial Penthouse near baka
Jerusalén, Israel
de
$2,98M
Barrio residencial Neuf
Ascalón, Israel
de
$501,600
Barrio residencial Un 3 pieces quartier afridar recent
Ascalón, Israel
de
$498,465
Barrio residencial Rdj 4 p
Ascalón, Israel
de
$674,025
Barrio residencial Coup de fusil
Ascalón, Israel
de
$595,650
A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Tel-Aviv, Israel
de
$2,12M
Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Tel-Aviv, Israel
de
$3,29M
Venta – Apartamento de 3 habitaciones con vista al mar Tour Frishman Superficie: 91 m2 + Terraza: 12 m2 Planta: 11a, orientación noreste (vista de mar) Partes: • Espaciosa sala de estar • Habitación segura (Mamad) • Suite principal con baño Total baños : 2 Aparcamiento : Sí Celular: 12 m2 …
Immobilier.co.il
Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Ra'anana, Israel
de
$3,42M
Muy bonito apartamento de 200 m2. 5 habitaciones. ático dúplex de un dormitorio con baño. Muy grande sala de estar 5 m techo alto. amplia terraza desde el salón y comedor. Cocina moderna con ilot. Parquet en las habitaciones. En la planta de la piscina y amplia terraza. Mamad /2 plazas de ap…
Immobilier.co.il
A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,01M
Proyecto Nueve en Netanya.Savyon Una nueva dirección excepcional, entre ciudad y naturaleza Cerca del mar y centros comerciales, descubrir Savyon, una residencia excepcional hecha por uno de los mayores constructores de Israel. Ubicación ideal: junto al PIANO e Ir Yamim, entre el dinamism…
Immobilier.co.il
