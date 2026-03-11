Barrio residencial A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
*Excepcional oportunidad de sólo 8 días*
(Signatura hasta el 31/12/2025)
Apartamento de 4 habitaciones ideal para familias!
Boulevard Nordau, ¿El Viejo Norte?
*RAYK Group Quality Project* Exclusive ????
✨ 116 m2 de espacio habitable
✨ Terraza solar de 10 m2
✨ 4 piezas con diseño óptimo
✨ Plaza de aparcamiento privado con robot
✨ Orientación Norte-Oeste
Disponibilidad: Agosto 2028***
Sin honorarios de agencia
