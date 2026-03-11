  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin

Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin

Tel-Aviv, Israel
de
$2,04M
;
4
Dejar una solicitud
ID: 34155
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Beeri, 27

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Venta en 29 rue Bari, una prestigiosa y buscada dirección. Cerca de la tranvía. En el prestigioso programa inmobiliario TAMA del desarrollador Boulevard, actualmente en fase de construcción (pago de costes y obtención del permiso de construcción inminente) ! Apartamento de 4 habitaciones (119 m2 salón + 11 m2 de terraza soleada) en la 2a planta. Façade con amplias aberturas. Orientación: Sur y Este. Disposición óptima. (Arquitecto: Gidi Bar Orian). Estacionamiento subterráneo. Alquiler recibido durante la construcción (según lo estimado por un experto). Entrega prevista: Verano 2028.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Beau potentiel au centre de nahariya
Nahariya, Israel
de
$395,010
Barrio residencial Penthouse kfar david jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$9,41M
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$869,022
Barrio residencial Appartement a vendre haneviim jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,66M
Barrio residencial Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,94M
Está viendo
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Aviv, Israel
de
$2,04M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Barrio residencial Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Barrio residencial Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Barrio residencial Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Barrio residencial Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Mostrar todo Barrio residencial Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Barrio residencial Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Hadera, Israel
de
$648,945
BZH RE/MAX Hadera presenta exclusivamente un producto raro: - Dúplex grande de 6 habitaciones de aproximadamente 140 m2, - Gran terraza pergola de 30 m2, - Cocina moderna abierta al salón, - Sala de estar con iluminación ambiental, - Amplia y confortable suite parental y 4 dormitorios adici…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouvelle baisse de prix
Barrio residencial Nouvelle baisse de prix
Barrio residencial Nouvelle baisse de prix
Barrio residencial Nouvelle baisse de prix
Barrio residencial Nouvelle baisse de prix
Barrio residencial Nouvelle baisse de prix
Barrio residencial Nouvelle baisse de prix
Jerusalén, Israel
de
$1,44M
En el distrito de Beit Hakerem (Yeffe Nof), vivienda excepcional sólo 6 apartamentos, grandes 6.5 P individuales arriba, 4 exposiciones, con un gran salón-comedor-con balcón; ascensor directamente sirviendo la habitación principal, suite principal, accesibilidad completa, mamá y estacionamie…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Barrio residencial Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Barrio residencial Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Barrio residencial Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Barrio residencial Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Barrio residencial Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Barrio residencial Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Asdod, Israel
de
$843,315
Apartamento de 4 habitaciones en Ashdod "Youd Bet", en un pequeño edificio de 5 plantas tranquilo, pero a 2 pasos de todas las comodidades. Muy bien mantenido, baño recientemente reformado, mirpeset, aire acondicionado, parking privado, ascensor
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir