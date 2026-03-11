  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  4. Barrio residencial Bonne occasion

Barrio residencial Bonne occasion

Asdod, Israel
de
$705,375
;
10
Dejar una solicitud
ID: 34711
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Kinneret

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Apartamento 4 habitaciones 115 m2 1a planta Kinneret Street 1 balcón 1 estacionamiento Entrega inmediata

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Natanya volume lumiere et mer a pied
Netanya, Israel
de
$1,03M
Barrio residencial Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Netivot, Israel
de
$423,225
Barrio residencial Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Ascalón, Israel
de
$695,970
Barrio residencial Vue mer exceptionnelle
Ascalón, Israel
de
$498,465
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Israel
de
$852,798
Está viendo
Barrio residencial Bonne occasion
Asdod, Israel
de
$705,375
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Tamar Regional Council, Israel
de
$758,670
Mardochee khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales de Netanya. En el centro ciudad de Netanya Cerca de todo comienza, sinagogas todo este hecho a pie Características del proyecto El proyecto está construido en una de las calles más famosas y comerciales de Netany…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Barrio residencial Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Barrio residencial Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Barrio residencial Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Barrio residencial Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Barrio residencial Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Tel-Aviv, Israel
de
$2,07M
¡Nuevo para venta exclusiva! Bodenheimer 2 (Pinkas Corner) – un nuevo proyecto de lujo del Grupo Gabay En el corazón del nuevo norte, a pocos minutos del Parque Hayarkon, tranvía, cafés y tiendas. Un apartamento de 4 habitaciones bien arreglado con un bonito acabado En el cuarto piso (de 8) …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Renove au coeur de kiryat moche
Barrio residencial Renove au coeur de kiryat moche
Barrio residencial Renove au coeur de kiryat moche
Barrio residencial Renove au coeur de kiryat moche
Jerusalén, Israel
de
$971,850
PROMOCIÓN!!!, Hermosa reformada 3P de 81 m2, en el corazón de Kiryat Moché; cerca de las sinagogas, tranvía, balcón de 15 m2 con soucca, construcción de calidad! Entrada privada. Este es el último apartamento disponible en el proyecto, piso de precio, SAY:! Exclusiva agencia Hadassa Takam
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir