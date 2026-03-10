  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ascalón
  Barrio residencial Affaire exceptionnellecoup de fusil

Barrio residencial Affaire exceptionnellecoup de fusil

Ascalón, Israel
de
$648,945
;
10
ID: 34736
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Emek HaEla, 31 brbwr

Sobre el complejo

caso excepcional para no perderse agamim, pequeño edificio de 2 plantas, rdj 4 p de 104 m2 + jardín de 200 m2 piscinable, sótano y estacionamiento - Estás en camino. super prosuit to investment or habitat 2 años

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Otros complejos
Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Jerusalén, Israel
de
$937,365
Apartamento luminoso, TAMA 38, avanzado, 3 direcciones de aire, cerca de jardines, escuelas, cafés, tiendas, centros comerciales, bus, inmediatamente
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Barrio residencial Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Barrio residencial Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Barrio residencial Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Barrio residencial Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Barrio residencial Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Tel-Aviv, Israel
de
$1,19M
Apartamento de 4 habitaciones, 77 m2 + 16 m2 balcón, con Mamad y aparcamiento en el prestigioso Tour 3 del proyecto GINDI que ofrece servicios de lujo - Acceso de techo - GYM - Piscina y muchos más
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Penthouse de reve
Barrio residencial Penthouse de reve
Barrio residencial Penthouse de reve
Barrio residencial Penthouse de reve
Barrio residencial Penthouse de reve
Mostrar todo Barrio residencial Penthouse de reve
Barrio residencial Penthouse de reve
Jerusalén, Israel
de
$1,59M
Har-homa, Shlav Guimel, Muy bonito edificio de calidad, 2 ascensor incluyendo un Shabat, en el octavo piso. Apartamento de catálogo, único, extremadamente bien arreglado y con buen gusto. 173 m2 neto en una sola bandeja, 6 habitaciones, altura de techo de 3 m, luminoso, 4 orientaciones, saló…
Agencia
Immobilier.co.il
