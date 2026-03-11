Barrio residencial Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer

Villa en Israel Ashdod, Youd Alef distrito con arquitecto interior. 460 m2 espacio habitable + terreno 700 m2. Piscina infinita 8.40 m x 4.80 m. Planta baja: salÃ3n/comedor / cocina moderna totalmente equipada/independiente WC/ salón/comedor/comedor. 1er nivel: 2 dormitorios grandes, uno con vestidor y baño/WC. 2o nivel: aseo independiente/1 dormitorio con ducha y terraza/2 dormitorios con baños/2 áreas de estar compartidas (oficinas, salones u otros). 3er nivel: habitación central con aseo y pequeña cocina con vistas a 2 grandes terrazas y ático con vistas panorámicas al mar sin vis-à-vis. Aire acondicionado en todas las habitaciones. Calefacción terrestre (gas). Alarma + 5 cámaras controlables por teléfono. Interruptores inteligentes Wi-Fi de control remoto (Alexa, Google o Amazon). Sótano con 3 habitaciones, ventanas, puerta exterior con pequeña terraza, cocina equipada + baño (espacio abierto). Mamad. Muebles de baño, grifo y pantalla de ducha en todos los baños. cortinas eléctricas sala de estar 6 metros de altura y en todas las habitaciones. Jardín exótico con riego automático. Luces exteriores. Estacionamiento privado. majestuoso puerta de entrada 200 ancho x 300 altura. Sonido con amplificador WiFi 2 áreas exteriores. Iluminando por toda la casa.