Barrio residencial Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer

$3,92M
14
ID: 34571
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Nahal Dan

Sobre el complejo

Villa en Israel Ashdod, Youd Alef distrito con arquitecto interior. 460 m2 espacio habitable + terreno 700 m2. Piscina infinita 8.40 m x 4.80 m. Planta baja: salÃ3n/comedor / cocina moderna totalmente equipada/independiente WC/ salón/comedor/comedor. 1er nivel: 2 dormitorios grandes, uno con vestidor y baño/WC. 2o nivel: aseo independiente/1 dormitorio con ducha y terraza/2 dormitorios con baños/2 áreas de estar compartidas (oficinas, salones u otros). 3er nivel: habitación central con aseo y pequeña cocina con vistas a 2 grandes terrazas y ático con vistas panorámicas al mar sin vis-à-vis. Aire acondicionado en todas las habitaciones. Calefacción terrestre (gas). Alarma + 5 cámaras controlables por teléfono. Interruptores inteligentes Wi-Fi de control remoto (Alexa, Google o Amazon). Sótano con 3 habitaciones, ventanas, puerta exterior con pequeña terraza, cocina equipada + baño (espacio abierto). Mamad. Muebles de baño, grifo y pantalla de ducha en todos los baños. cortinas eléctricas sala de estar 6 metros de altura y en todas las habitaciones. Jardín exótico con riego automático. Luces exteriores. Estacionamiento privado. majestuoso puerta de entrada 200 ancho x 300 altura. Sonido con amplificador WiFi 2 áreas exteriores. Iluminando por toda la casa.

Localización en el mapa

Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
