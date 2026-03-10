  1. Realting.com
Barrio residencial Bonne affaire

Ascalón, Israel
$501,600
10
ID: 34734
10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Exodus

Sobre el complejo

Barrio Neve adarim 4 habitaciones en edificio nuevo espacioso y luminoso muy buen producto a la inversión o hapiotat

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
Educación
Tiendas de comestibles
Ocio

Otros complejos
Barrio residencial Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Barrio residencial Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Barrio residencial Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Barrio residencial Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Barrio residencial Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Mostrar todo Barrio residencial Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Barrio residencial Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Asdod, Israel
de
$1,35M
Amplio apartamento en Ashdod en venta con increíbles vistas al mar Magnífica residencia, 5 amplias habitaciones con impresionante terraza con vistas al mar. 3.20 metros de altura bajo techo, 3 WC, 2 baños. Cerca de la playa y todas las comodidades
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial 3 pieces bien situe
Barrio residencial 3 pieces bien situe
Barrio residencial 3 pieces bien situe
Jerusalén, Israel
de
$1,473
bien agencer
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$4,389
En el corazón del codiciado distrito de Mekor Baruch de Jerusalén, este amplio apartamento de 110 m2 ofrece un ambiente de vida cómodo y tranquilo, ideal para una familia. Situado en la tercera planta con ascensor, disfruta de un hermoso brillo y un ambiente tranquilo. El apartamento consta…
Agencia
Immobilier.co.il
