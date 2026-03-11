  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  4. Barrio residencial Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable

Barrio residencial Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable

Asdod, Israel
de
$1,47M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 34710
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Kinneret

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Hermoso apartamento en un nuevo edificio, 5 habitaciones transformadas en 4, en "Youd Alef" rue Kineret. Unabstructed, soleado vista al mar, instalaciones de alta calidad. No en serio.

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Superbe studio pres du shuk hacarmel
Tel-Aviv, Israel
de
$749,265
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$869,022
Barrio residencial Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Jerusalén, Israel
de
$2,98M
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya
Netanya, Israel
de
$771,210
Barrio residencial Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Jerusalén, Israel
de
$830,775
Está viendo
Barrio residencial Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Asdod, Israel
de
$1,47M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$736,725
Nuevo proyecto en 2 edificios de 9 pisos y 1 edificio de 19 pisos, Kiriat Hayovel Jerusalem Centro comercial cerca del proyecto, a 300 metros del tranvía. 2 ascensores, 3 jardines de infancia, un club para residentes, 1 parking por apartamento Entrega en marzo de 2028 2 habitaciones 54m2 c…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Tel-Aviv, Israel
de
$2,978
Alquiler - Nuevo edificio Un hermoso y moderno apartamento en un nuevo edificio de alto nivel, disponible a principios de enero. Detalles de la propiedad: 2 habitaciones (1 dormitorio + salón) Balcón Nuevo edificio Luminoso apartamento con un arreglo bien pensado Precio: 9.500 Contac…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Barrio residencial Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Barrio residencial Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Barrio residencial Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Barrio residencial Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Mostrar todo Barrio residencial Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Barrio residencial Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanya, Israel
de
$752,400
Apartamento con una vista muy espaciosa, muy clara y completamente sin obstáculos Situe tiene dos pasos del kikar y la playa Excelente apartamento para vivienda o inversión
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir