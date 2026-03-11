Barrio residencial Nouveau projet a katamonim jerusalem

Nuevo proyecto situado en Katamon Jerusalén cerca de todas las instalaciones, tiendas, restaurantes, Canion Hadar, cerca de Emek refaim... Edificio de 7 pisos disponible en marzo de 2026 Pinoui /binoui, calefacción por suelo radiante, ascensor, estacionamiento, bodega opcional, intercomunicador Últimos apartamentos ,4p,rez de Jardin 131 M2 y 28m2 jardín a 5.270.000sh 4p ,113m2 y 35m2 jardín a 4.720.000sh Los precios están sujetos a cambios y no incluyen nuestras tarifas de agencia que son 2% excluyendo impuestos Para más información o para organizar una visita,