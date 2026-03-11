  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer

Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer

Bat Yam, Israel
de
$539,220
;
9
Dejar una solicitud
ID: 34443
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Balfour, 83

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En el corazón de Bat Yam, en una calle central muy popular, este apartamento goza de una ubicación ideal: a solo 400 metros del mar y cerca de todas las comodidades de la vida cotidiana, tiendas y transporte. Apartamento 3 habitaciones luminoso 74m2 3a planta con ascensor Ubicación central, cerca del mar y las comodidades Alquiler actualmente 6 500 / mes Para ser renovado → importante valor añadido potencial

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
de
$1,33M
Barrio residencial 2 pieces haneviim centre ville
Jerusalén, Israel
de
$899,745
Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$937,365
Barrio residencial Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Hadera, Israel
de
$954,608
Barrio residencial Belle maison en centre ville piscine
Ra'anana, Israel
de
$4,36M
Está viendo
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Bat Yam, Israel
de
$539,220
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Mostrar todo Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
de
$805,695
Proyecto residencial, situado en el corazón de Yafno, cuya ubicación estratégica, el lugar cerca atracciones locales, como playas y cafés, cerca de la tranvía Un gran patio interior de estilo europeo, que ofrece un espacio privado luminoso y agradable para los residentes. Alrededor de los c…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Barrio residencial Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Barrio residencial Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Barrio residencial Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Barrio residencial Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Mostrar todo Barrio residencial Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Barrio residencial Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Tel-Aviv, Israel
de
$1,41M
¡Nuevo para la venta exclusivamente! Localizado en 46 Yehoshua Ben Nun Street Cerca del prestigioso complejo de Basilea En un edificio reformado (Tama 1) Actualmente propiedad de Ohana Group. Un hermoso apartamento de 2 habitaciones de 66 m2 estará disponible (3 piezas posibles) Primera pla…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Avec terrasse calme grand spacieux
Barrio residencial Avec terrasse calme grand spacieux
Barrio residencial Avec terrasse calme grand spacieux
Barrio residencial Avec terrasse calme grand spacieux
Barrio residencial Avec terrasse calme grand spacieux
Barrio residencial Avec terrasse calme grand spacieux
Tel-Aviv, Israel
de
$5,02M
ático de una planta muy bien situado con una superficie de 150m2 con una terraza de 70m2 en el mismo nivel en la 5a planta con ascensor que llega directamente al apartamento. Hermosa vista del apartamento, muy grande ventana de la bahía, muy luminoso y tranquilo a pocos pasos del teatro Habi…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir