  4. Barrio residencial Villa independante a vendre a ashdod avec piscine

Barrio residencial Villa independante a vendre a ashdod avec piscine

Asdod, Israel
$2,51M
17
ID: 34718
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Piteda

Sobre el complejo

Villa independiente en venta en Ashdod En una parcela de 315m2 , villa de 265m2 sala de estar izquierda en una sala de estar y cocina en la planta baja , los dormitorios y baños en la planta, así como un sótano amueblado con vistas a un patio. Muy hermosos exteriores completan esta propiedad con piscina

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
Tipo de interés
Tipo de interés
Importe del préstamo
Importe del préstamo
Fecha límite
Fecha límite
Pago mensual
Pago mensual
