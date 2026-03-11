Barrio residencial Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Nuevo proyecto de 4 edificios de 10 y 12 plantas con apartamentos de 3 a 6 habitaciones.
Situado en el distrito de Katamonim, cerca de Katamon Hayeshana, a 5 minutos a pie de la calle Rachel Imenou, cerca de los cafés y restaurantes de la calle Emek Refaim, a 5 minutos a pie del centro, y reconocidos establecimientos educativos. Tramway en previsión.
2 ascensores por piso incluyendo uno de chabat y estacionamiento
Entrada temprana 2027
Últimos apartamentos en venta:
3 habitaciones jardín planta baja 60m2 y 71m2 jardín
Exposición: Norte/Este
Precio: 3.950.000 sh
3 habitaciones planta baja jardín 85m2 y 26,5m2 jardín
Exposición: noreste
Precio: 4.200.000 sh
4 habitaciones 6a planta, 104m2 y 9m2 terraza de la cual una parte es soccah
Exposición noreste
Precio: 4.200.000 sh
4 habitaciones planta baja 116m2 y 121m2 jardín
Precio: 6.110.000 sh
5 habitaciones planta baja, 137m2 y 27m2 jardín
Precio: 7.900.000 sh
5 habitaciones 5a planta, 123m2 con 17m2 terraza incluyendo una parte soccah, hermosa vista,
Exposición: noreste
Precio 5.200.000 sh
Áticos 6 habitaciones
Todos los áticos son duplex 137m2 con terraza de 18m2
Precio 7.700.000 sh
Pago: 20%/80%
Otros posibles medios de pago bajo petición
Asunto: Los precios pueden variar
Estos precios no incluyen nuestras tarifas de agencia 2% más maam (tva)
Jerusalén, Israel
