Barrio residencial Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante

  Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante

Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante

Jerusalén, Israel
$2,19M
4
ID: 34542
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaRav Uziel, 47

Sobre el complejo

Venta Jerusalén, Bayit vegan, Edificio reciente con ascensor y estacionamiento subterráneo Ático 5 habitaciones 140m2 espacio habitable, 170m2 de terraza y jardín, magnífica vista panorámica de Jerusalén! Sala de estar muy grande, cocina independiente, suite principal, 2 baños, 3 orientaciones, sala de mamás, aire acondicionado, calefacción central, aparcamiento (caja) y gran bodega. + 3 unidades independientes alquilan unos 10.000h/mes! ¡Oye!

Jerusalén, Israel
