  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Hadera
  4. Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park

Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park

Hadera, Israel
de
$705,375
;
10
Dejar una solicitud
ID: 34349
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Ahad HaAm, 16

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
BZH Nueva exclusividad en RE/MAX Hadera, nuestro amor por aprovechar inmediatamente, dentro del prestigioso proyecto Villa V, apreciado por su belleza! Sus activos: - Apartamento amplio y luminoso de 4 + 1 habitaciones, - Edificio de Bel con piedra, madera y plantas, - etapa 4/6, - Magnífica terraza-Souccah de unos 30 m2, orientada al sureste, - Espacio de vida muy luminoso con grandes aberturas y una vista clara, - No hay muro adyacente con vecinos - exclusivo edificio de tiendas! - Suite parental con baño privado, - 2 dormitorios adicionales incluyendo una habitación segura, - Sala auxiliar adicional (oficina, habitación de invitados, habitación adicional), - Subdirector Cave, - Muy bonito vestíbulo, edificio bien mantenido, - ¡Baja cargas! - ¡Entra! Excelente ubicación: al pie del edificio un parque verde, cerca de la entrada al EcoPark, la comunidad francófona 'Habad du Park, una zona comercial, escuelas y carreteras. ¡Precio excepcional! Caso de locura para vivienda o inversión!! Precio: ¡Sólo 2.280.000 NIS! ¡No digas que no te lo dijimos! Contacta con nosotros: Raphel Benguigui, RE/MAX Hadera Licencia profesional 313736

Localización en el mapa

Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial 4p neuf central vue magnifique
Jerusalén, Israel
de
$1,33M
Barrio residencial A vendre tel aviv rue ranak a deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israel
de
$1,72M
Barrio residencial Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,10M
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalén, Israel
de
$1,41M
Barrio residencial A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine
Tel-Aviv, Israel
de
$808,830
Está viendo
Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park
Hadera, Israel
de
$705,375
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Ra'anana, Israel
de
$1,18M
RAANANA - Distrito Neve Zemer, ¡Un nuevo proyecto de alta gama en uno de los barrios más buscados de Raanana! En proyecto de alta gama de 2 edificios de 5 y 7 plantas Apartamento 4 habitaciones planta 1, 92m2 + 12m2 terraza con 2 plazas de aparcamiento y 1 bodega : Proyecto de permiso va…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial 2 pieces haneviim centre ville
Barrio residencial 2 pieces haneviim centre ville
Barrio residencial 2 pieces haneviim centre ville
Barrio residencial 2 pieces haneviim centre ville
Barrio residencial 2 pieces haneviim centre ville
Barrio residencial 2 pieces haneviim centre ville
Jerusalén, Israel
de
$899,745
Haneviim 44 2 habitaciones 50m2 Soccah Terrace 2a planta con ascensor Aparcamiento
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Barrio residencial A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Barrio residencial A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Barrio residencial A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Barrio residencial A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Mostrar todo Barrio residencial A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Barrio residencial A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Tel-Aviv, Israel
de
$1,02M
* Charming small 2 rooms * 40m2 con mamá * Edificio moderno y bien mantenido * Aparcamiento subterráneo * Cerca de playa y Marina de Tel Aviv
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir