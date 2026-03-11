  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  Barrio residencial Projet ben yehuda 192

Barrio residencial Projet ben yehuda 192

Tel-Aviv, Israel
$1,22M
5
ID: 34709
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Sderot David Ben Gurion

Sobre el complejo

Moderno edificio residencial de 7,5 plantas incluyendo 26 apartamentos con parking privado. Cada apartamento está equipado con aire acondicionado VRF individual con difusión independiente en cada habitación. Acabado de alta gama con azulejos Material de cerámica, carpintería de aluminio calidad superior, baños totalmente equipados equipadas, puertas y sistema de interiores premium avanzado eléctrico compatible inteligente hogar.

Tel-Aviv, Israel
Barrio residencial Givat mordehai entree herzog
Jerusalén, Israel
de
$971,850
El apartamento está situado en la entrada de Givat Mordechai, en el bulevar Herzog, cerca de Emek hatsvaim y el jardín botánico. También se encuentra al pie de la nueva estación de tranvía, jardín de infantes y tiendas. Apartamento de 4 habitaciones con una superficie de 95 m2 inscritos, 3 …
Barrio residencial Appartement en duplex de 3 pieces
Tel-Aviv, Israel
de
$2,19M
Venta: Duplex con techo privado – Ben Yehuda / Arlozorov ✨ En un edificio renovado con ascensor ?? 5th Floor Dúplex único, 3 habitaciones incluyendo un dormitorio seguro (Mamad) Aproximadamente 100 m2 espacio habitable + techo privado de unos 40 m2 ???? ?? Primer nivel: Espaciosa sala de …
Barrio residencial Vue sur la mer
Nahariya, Israel
de
$705,375
Akhziv — Superb 5 habitaciones en venta Vista panorámica del mar 125 m2 + terraza 20 m2 (vista de mar) Ascensor • Estacionamiento • Mamad
