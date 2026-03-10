Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv

Encantador apartamento con terraza en Shenkin distrito, Tel-Aviv Una ubicación excepcional en el corazón de Tel Aviv, justo enfrente del parque Shenkin, en una de las zonas más animadas, buscadas y agradables de la ciudad. Características del apartamento : • Cómoda y luminosa planta baja • 57 m2 de interior • Terraza de 10 m2 • Mamad (habitación segura) Instalaciones cercanas: • Shenkin Parque justo enfrente de la calle Cafés, bares y restaurantes • Tiendas, tiendas de concepto y tiendas • Farmacias, supermercados y servicios esenciales • Cerca de Rothschild Boulevard • Transporte público muy accesible • Barrio vivo, artístico y amigable