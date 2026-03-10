Barrio residencial Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv

  1. Realting.com
  Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv

Tel-Aviv, Israel
$1,41M
10
ID: 34910
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Encantador apartamento con terraza en Shenkin distrito, Tel-Aviv Una ubicación excepcional en el corazón de Tel Aviv, justo enfrente del parque Shenkin, en una de las zonas más animadas, buscadas y agradables de la ciudad. Características del apartamento : • Cómoda y luminosa planta baja • 57 m2 de interior • Terraza de 10 m2 • Mamad (habitación segura) Instalaciones cercanas: • Shenkin Parque justo enfrente de la calle Cafés, bares y restaurantes • Tiendas, tiendas de concepto y tiendas • Farmacias, supermercados y servicios esenciales • Cerca de Rothschild Boulevard • Transporte público muy accesible • Barrio vivo, artístico y amigable

Tel-Aviv, Israel
Barrio residencial Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
de
$2,60M
Barrio residencial Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka
Herzliya, Israel
de
$2,66M
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,22M
Barrio residencial Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Ascalón, Israel
de
$862,125
Barrio residencial 35 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon
Tel-Aviv, Israel
de
$2,04M
Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,41M
Barrio residencial Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Barrio residencial Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Barrio residencial Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Barrio residencial Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Barrio residencial Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Barrio residencial Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Ascalón, Israel
de
$479,655
Un hermoso centro de 4 habitaciones
Immobilier.co.il
Barrio residencial Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Barrio residencial Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Barrio residencial Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Barrio residencial Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Barrio residencial Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Mostrar todo Barrio residencial Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Barrio residencial Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,65M
Majestic 5 habitaciones transformadas en 4 en Ashdod "Mar", de alto nivel, planta alta, vistas al mar y "Gan Hair". Residencia "Le Deauville", con 4 ascensores, frente al teatro y al ayuntamiento, a 5 minutos a pie de la playa, a 1 minuto de cafés, restaurantes, centros comerciales, medios d…
Immobilier.co.il
Barrio residencial Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Barrio residencial Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Barrio residencial Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Barrio residencial Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Barrio residencial Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Mostrar todo Barrio residencial Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Barrio residencial Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Asdod, Israel
de
$2,48M
¡El único nuevo programa que no es un truco! Una arquitectura vanguardista para esta residencia frente al mar en Ashdod: -8 pisos solamente -2 ascensores incluyendo uno de shabat - Entrada de lujo con conserje -En la zona residencial de Dalet, con vistas a las villas y frente al mar Benefic…
Immobilier.co.il
