  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Bon emplacement

Barrio residencial Bon emplacement

Jerusalén, Israel
de
$1,31M
;
4
ID: 34871
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaRechavim, 11

Sobre el complejo

En el corazón del distrito de Baka, calle Mekor Chaim. Apartamento 4 piezas de 100 m2 en un edificio de alto nivel, primera planta con balcón y ascensor, incluyendo aparcamiento y una bodega.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Barrio residencial Bon emplacement
Jerusalén, Israel
de
$1,31M
