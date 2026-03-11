  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour

Asdod, Israel
de
$1,33M
;
6
ID: 34091
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Rambam

Sobre el complejo

¡El único nuevo programa que no es un truco! Una arquitectura vanguardista para esta residencia frente al mar en Ashdod: -8 pisos solamente -2 ascensores incluyendo uno de shabat - Entrada de lujo con conserje -En la zona residencial de Dalet, con vistas a las villas y frente al mar Beneficios: -3 metros de altura bajo techo -Sol 80/80 -10 metros lineales cocina - rodillos eléctricos Ático dúplex con piscina privada

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

