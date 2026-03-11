Barrio residencial Occasion en or la maison qui coche toutes les cases

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
BZH
¿Buscando una casa familiar, bien ubicada, con servicios de alta gama?
RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui le presenta exclusivamente, en el corazón del distrito de Haotsar, en una calle privada buscada:
- una casa de 6 habitaciones completamente renovado!
- una superficie habitable de 180 m2,
- una parcela de 250 m2, una amplia terraza, un jardín verde rodeado de árboles frutales,
- un hermoso espacio de vida cossu,
- Una cocina moderna con su amplia y hermosa isla,
- una gran suite principal en la planta baja con su baño,
- Arriba, 4 dormitorios adicionales incluyendo uno asegurado,
- Cueva,
- Un total de 2 baños y 3 aseos.
El tipo de casa muy apreciado por los francófonos!
Contacta con nosotros:
RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Licencia profesional 313736.
Localización en el mapa
Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
