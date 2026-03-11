  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Occasion en or la maison qui coche toutes les cases

Hadera, Israel
$1,32M
9
ID: 34153
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    Tiomkin, 1

Sobre el complejo

BZH ¿Buscando una casa familiar, bien ubicada, con servicios de alta gama? RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui le presenta exclusivamente, en el corazón del distrito de Haotsar, en una calle privada buscada: - una casa de 6 habitaciones completamente renovado! - una superficie habitable de 180 m2, - una parcela de 250 m2, una amplia terraza, un jardín verde rodeado de árboles frutales, - un hermoso espacio de vida cossu, - Una cocina moderna con su amplia y hermosa isla, - una gran suite principal en la planta baja con su baño, - Arriba, 4 dormitorios adicionales incluyendo uno asegurado, - Cueva, - Un total de 2 baños y 3 aseos. El tipo de casa muy apreciado por los francófonos! Contacta con nosotros: RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licencia profesional 313736.

Localización en el mapa

Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

