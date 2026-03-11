  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Nahariya
  4. Barrio residencial Beau rez de jardin

Barrio residencial Beau rez de jardin

Nahariya, Israel
$1,505
9
ID: 34662
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Norte
  • Barrio
    Acre Subdistrict
  • Pueblo
    Nahariya
  • Dirección
    Sderot Sachlav

Sobre el complejo

Hermoso jardín 4/5 piezas Lo tiene todo. Balcón, jardín, mmd, bodega, aparcamiento Zona residencial a 15 minutos a pie del centro de la ciudad Referencias serias solicitadas

Localización en el mapa

Nahariya, Israel
Complejos similares
Barrio residencial Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Ra'anana, Israel
de
$1,72M
Barrio residencial Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Asdod, Israel
de
$1,99M
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israel
de
$1,66M
Barrio residencial Nouvelle baisse de prix
Jerusalén, Israel
de
$1,44M
Barrio residencial Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Ascalón, Israel
de
$1,49M
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Asdod, Israel
de
$1,72M
Nuevo y nuevo programa de Ashdod Marina Pies en el agua Construcción de muy alto standing con los mejores materiales En frente de los barcos y el mar, cerca de cafeterías, restaurantes y tiendas Residencia: Sala de entrada 5 estrellas Entrada de madera Estacionamiento y bodega bajo tierra As…
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Israel
de
$1,14M
Givat Shmuel: La oportunidad estratégica en el corazón de Gush Dan Situado en el centro de Gush Dan, cerca de Tel Aviv y los principales centros económicos, Givat Shmuel disfruta de una fuerte demanda de alquiler y un desarrollo urbano constante. Residencia Premium: Apartamentos 2-3 habita…
Barrio residencial Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Barrio residencial Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Barrio residencial Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Barrio residencial Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Barrio residencial Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Mostrar todo Barrio residencial Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Barrio residencial Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Netanya, Israel
de
$1,13M
Buscando un nuevo proyecto en netanya Mardochee khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya a los pies del kikar el proyecto se encuentra en el corazón de la ciudad en una ubicación más codiciada de Netanya. Vivir en un proyecto nueve netanya Característica…
