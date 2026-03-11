  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial 4 pieces a vendre a nahalat yitshak

Barrio residencial 4 pieces a vendre a nahalat yitshak

Tel-Aviv, Israel
de
$1,02M
;
9
Dejar una solicitud
ID: 34378
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Binyamini, 4

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Venta exclusiva, en el distrito de Nahalat Yitzhak, 4 rue Binyamini, calle tranquila y céntrica, en un edificio bien mantenido, en el primer piso, de una superficie bruta de aproximadamente 102 m2, apartamento de 4 habitaciones, espacioso y cómodo, una ducha y 2 aseos, agua caliente las 24 horas y calefacción por suelo radiante en invierno, ascensor accesible, refugio en el edificio, y estacionamiento compartido para los residentes.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Tel-Aviv, Israel
de
$2,19M
Barrio residencial A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Tel-Aviv, Israel
de
$2,10M
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Tel-Aviv, Israel
de
$1,13M
Barrio residencial Jerusalem arnona
Jerusalén, Israel
de
$1,12M
Barrio residencial Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Asdod, Israel
de
$717,915
Está viendo
Barrio residencial 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Tel-Aviv, Israel
de
$1,02M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Barrio residencial Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Barrio residencial Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Barrio residencial Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Barrio residencial Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Mostrar todo Barrio residencial Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Barrio residencial Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Hadera, Israel
de
$1,32M
BZH ¡No necesitarás invertir un solo shekel en esta casa! Entra, disfruta y sé seducido por el lujo que ofrece! Departamento de habla francesa RE/MAX Hadera por Ra Una hermosa casa de pueblo luminoso de 160 m2 construido sobre una parcela de 250 m2 en una de las calles más bellas del distr…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Barrio residencial Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Barrio residencial Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Barrio residencial Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Barrio residencial Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Mostrar todo Barrio residencial Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Barrio residencial Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Bat Yam, Israel
de
$783,750
Apartamento 3 y media habitaciones, segunda línea de mar 71 m2 + 9 m2 balcón Tres piezas y media 4a planta Exposición al oeste – muy brillante Plaza de estacionamiento incluida Edificio entregado hace 3 años Apartamento ya alquilado – ideal para inversores Posibilidad de quitar fácilmente …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Exceptionnel rare
Barrio residencial Exceptionnel rare
Barrio residencial Exceptionnel rare
Barrio residencial Exceptionnel rare
Barrio residencial Exceptionnel rare
Mostrar todo Barrio residencial Exceptionnel rare
Barrio residencial Exceptionnel rare
Ra'anana, Israel
de
$2,47M
Bonito ático de pie. Mantenlo ocupado. Muy invertido. Seis piezas incluyendo a mamá. 2 muy bonita terraza una de 120 m2 del salón y la otra de 33 m2 de la cocina. 2 plazas de aparcamiento una gran bodega. para ver absolutamente
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir