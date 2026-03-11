  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Bel immeuble neuf proche kikar hamedina

Tel-Aviv, Israel
de
$2,60M
;
4
ID: 34167
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Tashah, 14

Sobre el complejo

Edificio y apartamento de 4 habitaciones nuevas. situado en la segunda planta muy luminoso con orientación suroeste. Impasse cerca del kikar hamedina

Localización en el mapa

Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

