Barrio residencial A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme

Bat Yam - IDF Street
Apartment crossing West/East
4 habitaciones 106 m2 con encantadora terraza de unos 13m2 (1 master con baño + 2 dormitorios de los cuales 1 mamad)
Plaza de estacionamiento incluida
4a planta con ascensor
Nuevo edificio en buenas condiciones y bien mantenido.
Aspectos destacados:
Gran salón luminoso (hay actualmente una pequeña separación de cocina / lounge por particiones fácilmente extraíbles para conseguir un gran salón)
2 baños + lavandería
Amplia y soleada suite parental
2 dormitorios + 1 mamád
Área de almacenamiento privada en el aterrizaje
Estacionamiento en planta baja
Piscina para bicicletas en el sótano
Una renovación ligera será suficiente para transformar esta propiedad en una oportunidad real y convertirla en un ambiente de vida deseado
Bienes de construcción:
Construcción reciente
Medio ambiente tranquilo y familiar
Cerca de tranvía, autobús, tiendas, escuelas y playa
Localización en el mapa
Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
