  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme

Barrio residencial A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme

Bat Yam, Israel
de
$830,775
;
10
Dejar una solicitud
ID: 34465
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Sderot HaAtzmaut, 44

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Bat Yam - IDF Street Apartment crossing West/East 4 habitaciones 106 m2 con encantadora terraza de unos 13m2 (1 master con baño + 2 dormitorios de los cuales 1 mamad) Plaza de estacionamiento incluida 4a planta con ascensor Nuevo edificio en buenas condiciones y bien mantenido. Aspectos destacados: Gran salón luminoso (hay actualmente una pequeña separación de cocina / lounge por particiones fácilmente extraíbles para conseguir un gran salón) 2 baños + lavandería Amplia y soleada suite parental 2 dormitorios + 1 mamád Área de almacenamiento privada en el aterrizaje Estacionamiento en planta baja Piscina para bicicletas en el sótano Una renovación ligera será suficiente para transformar esta propiedad en una oportunidad real y convertirla en un ambiente de vida deseado Bienes de construcción: Construcción reciente Medio ambiente tranquilo y familiar Cerca de tranvía, autobús, tiendas, escuelas y playa

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$4,70M
Barrio residencial Bon emplacement
Jerusalén, Israel
de
$1,31M
Barrio residencial Spacieux
Jerusalén, Israel
de
$2,04M
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$846,450
Barrio residencial Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$862,125
Está viendo
Barrio residencial A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Bat Yam, Israel
de
$830,775
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Barrio residencial Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$759,266
El proyecto MODA es un edificio boutique de 10 plantas que ofrece privacidad y comodidad gracias a un número limitado de apartamentos por piso. Apartamentos de 2 a 5 habitaciones con aparcamiento, así como áticos lujosos, adecuados para familias e inversores. PRESAL PRICES for the first 5 …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Israel
de
$852,798
Givat Shmuel: La oportunidad estratégica en el corazón de Gush Dan Situado en el centro de Gush Dan, cerca de Tel Aviv y los principales centros económicos, Givat Shmuel disfruta de una fuerte demanda de alquiler y un desarrollo urbano constante. Residencia Premium: Apartamentos 2-3 habita…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Netanya, Israel
de
$1,82M
Tres gros potentiel. 124 m2 selon arnona. Terrasse. Parking Duplex 4,5 pieces dont mamad Pleine vue mer imprenable
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir