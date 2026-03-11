  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Au centre bonne occasion renove

Barrio residencial Au centre bonne occasion renove

Netanya, Israel
$613,206
5
ID: 34178
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Tchernichovsky, 12

Sobre el complejo

Apartamento pequeño de 3 habitaciones situado en el sexto piso muy luminoso. Renove hace dos años. a 1/4 h a los pies del mar Fiscal. ascensor. Miklat en el edificio. Mucho encanto.

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

