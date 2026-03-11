Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
En el corazón de Bat-Yam, la calle Mivtza Sinai, el proyecto ofrece dos edificios residenciales verdes (certificado edificio verde).
Amplias y modernas apartamentos ofrecen comodidad, innovación y bienestar, cerca de todas las comodidades.
El proyecto se basa en valores fuertes: calidad, profesionalidad, fiabilidad, sostenibilidad y servicio. Cada detalle está diseñado para garantizar una vida mejor – más segura, saludable y más agradable – con acompañamiento del diseño a la entrega clave.
2 edificios con 13 plantas
134 apartamentos
5 niveles de estacionamiento y bodegas
2 jardines de infancia
Espacios públicos compartidos que promueven la vida comunitaria para los residentes
Diseño de ascensores
Planificación y aplicación del Hadar
Edificios construidos según estándar de construcción verde (5281) – 3 estrellas
Impresionante diseño exterior con arquitectura moderna
Vista al mar desde pisos altos
Espacio verde bajo edificios
A solo 10 minutos en coche del mar
Línea 20 2 autobuses de ritmo
Cerca de metro línea
Ruta de bicicletas al pie del edificio
Localización en el mapa
Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
