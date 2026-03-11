  1. Realting.com
Barrio residencial Superbe 4 pieces remis a neuf

Jerusalén, Israel
$896,610
5
ID: 34049
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Avraham Stern, 11

Sobre el complejo

4 habitaciones luminosas Cocina elegante y moderna 3 amplios dormitorios 2 baños, uno con baño y aseo, uno con ducha 1 WC separado adicional terraza con soucca parcial El edificio pasará en pinouy binouy en unos pocos años El apartamento ganará 30m2 Ya 90% firmas En un barrio de alta demanda Inversión ideal a un precio excepcional Adecuado para familias e inversores prudentes

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Cuidado de la salud
Ocio

