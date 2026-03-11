  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  Barrio residencial Au centre avec terrasse bonne affaire

Barrio residencial Au centre avec terrasse bonne affaire

Tel-Aviv, Israel
$940,500
7
ID: 34480
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Sderot David Ben Gurion

Sobre el complejo

¿? PRICE BASIS – ¡Oportunidad de ser capturado! Situado en la calle Ben Yehuda, entre Frishman y Bograshov, este apartamento de 50 m2 se encuentra en un edificio reciente. Situado en la parte posterior del edificio, goza de un ambiente tranquilo y preservado, mientras se encuentra en el corazón de un animado y buscado barrio. El apartamento incluye un luminoso salón con balcón, un confortable dormitorio, una cocina abierta y un baño. El edificio está equipado con ascensor.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
En el corazón de Bayit vegan, a los pies de sinagogas, escuelas y tiendas: pequeño edificio de sólo 4 plantas con ascensor, estacionamiento cubierto y gran bodega de 12m2. Ático 4 habitaciones, convertidas en 5 muy fácilmente, con enorme terraza de 50m2 Soucca en vista panorámica de Jerusalé…
prestigiosa y exclusiva renovación por Gidi Bar Orian reconocido arquitecto, perfecta alianza entre la elegancia contemporánea y el respeto por el patrimonio arquitectónico del boulevard. Apartamento de 145 m2, totalmente decorado por el propio arquitecto 2 elegantes habitaciones Mamad (sec…
Givat Shmouel proyecto el pequeño Neuilly de Tel Aviv Mardochee Khayat propone un proyecto cuya reputación ya no está por hacer Situado en el mejor lugar de Guivat Shmouel cerca de sinagogas y tiendas Acceso a la autopista directa de Tel Aviv Guivat Shmouel es una ciudad estratégicamente s…
