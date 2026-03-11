Barrio residencial Au centre avec terrasse bonne affaire

¿? PRICE BASIS – ¡Oportunidad de ser capturado! Situado en la calle Ben Yehuda, entre Frishman y Bograshov, este apartamento de 50 m2 se encuentra en un edificio reciente. Situado en la parte posterior del edificio, goza de un ambiente tranquilo y preservado, mientras se encuentra en el corazón de un animado y buscado barrio. El apartamento incluye un luminoso salón con balcón, un confortable dormitorio, una cocina abierta y un baño. El edificio está equipado con ascensor.