Barrio residencial A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre

Tel-Aviv, Israel
$3,10M
ID: 34654
Última actualización: 10/3/26

    Israel
    Distrito de Tel-Aviv
    Subdistrito de Tel Aviv
    Tel-Aviv
    Merkaz Baalei Melaha, 4

PARA LA VENTA – EL PENTO DEL ROY EN EL CORAZÓN DE TEL-AVIV Ideal como inversión o pie a tierra. Sólo 658/m2 !!! A pocos pasos de Shuk HaCarmel, Shenkin, Rothschild Boulevard y a sólo 5 minutos de la playa, este dúplex único se encuentra en una calle completamente renovada, en un nuevo edificio boutique con estilo preservado, en la 5a planta con ascensor. Características principales: interior 135 m2 46 m2 terrazas (6 m2 + 40 m2) Celular incluida Opción de estacionamiento Primer nivel: Gran salón luminoso con cocina abierta 3 dormitorios, incluyendo una suite principal con baño en suite y terraza de 6 m2 Segundo baño independiente Placards integrado en todas las habitaciones Una habitación es un Mamad (habitación segura) Nivel superior: Espacio multifuncional (sala secundaria, escritorio o esquina lectura) Baño con aseo Acceso a una excepcional terraza de 40 m2 con cocina al aire libre & barbacoa integrada Autorización para Jacuzzi o piscina Vista abierta – ideal para recibir o disfrutar de la privacidad total Acabados para construcción : Materiales de alta gama Moderno edificio boutique con pocos apartamentos Costos: Precio: 9,900,000 libras esterlinas Precio por m2 : Gastos de condominio : 900 NIS / mes Impuestos municipales (Arnona): NIS 1,800 / 2 meses El futuro de la calle King George: Un gran bulevar verde está planeado justo delante del edificio. El ático tendrá una vista sin obstáculos de una avenida ajardinada sin futura construcción. Además, Magen David Square (King George, Allenby, Shenkin, Nahalat Binyamin Crossing) pronto se convertirá en un importante centro de transporte, servido por la Línea Púrpura y la línea de metro M2, a sólo 100 metros de la propiedad, mejorando su accesibilidad y valor a largo plazo. ¿? ¡Una oportunidad única!

Tel-Aviv, Israel
