  2. Israel
  3. Ascalón
Barrio residencial Tres bonne affaire

Ascalón, Israel
$329,175
6
ID: 34056
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Exodus

Sobre el complejo

situado en el centro de Neve adarim, apartamento de 3 habitaciones en la 3a planta con terraza y mamak. muy buen producto a la inversión o pie de tierra

Ascalón, Israel
