Barrio residencial Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe

  2. Israel
  3. Jerusalén
  Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe

Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe

Jerusalén, Israel
$2,916
6
ID: 34392
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Avital, 15

Sobre el complejo

En la zona buscada de Mekor Haim, cerca de Baka, a pocos minutos del centro comercial Hadar, a pocos pasos del paseo del parque HaMesila y frente a las tiendas y supermercados de Talpiot. En un nuevo edificio boutique con prestigiosos vestíbulos y ascensores Shabat. Hermoso apartamento de 4 habitaciones de 111 m2, con 11 m2 de terraza. Una joya real que ofrece servicios de alta gama: • Cocina separada y totalmente mejorada • Sala fuerte (Mamad) • Suite parental con baño privado • Baño adicional • Calefacción terrestre • Aire acondicionado VRF individual en cada habitación • Smart Home System • Aparcamiento subterráneo privado • Cave Entrada a principios de abril

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Tiendas de comestibles
Ocio

Complejos similares
Barrio residencial Top affaire
Jerusalén, Israel
de
$1,30M
Barrio residencial En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Jerusalén, Israel
de
$721,050
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Jerusalén, Israel
de
$971,850
Barrio residencial Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$2,48M
Barrio residencial 4 pieces neuf avec double terrasse amp vue panoramique mekor haim
Jerusalén, Israel
de
$2,978
Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe
Jerusalén, Israel
de
$2,916
Ascalón, Israel
de
$1,19M
villa en barnea 5 habitaciones con un sótano parcela habitable 420 m2
Immobilier.co.il
Barrio residencial Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Ascalón, Israel
de
$627,000
Un proyecto residencial único que redefine la esencia misma de la vida de lujo en un vibrante y auge barrio de Ashkelon. Cuatro edificios de 9 plantas y 102 apartamentos de 3, 4 y 5 habitaciones, jardín, áticos y mini-penthouses. Todos los apartamentos están cuidadosamente diseñados y limpio…
Immobilier.co.il
Barrio residencial Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Herzliya, Israel
de
$7,52M
Situado en uno de los barrios más prestigiosos de Israel, a solo 400 metros de la costa, esta nueva villa es la encarnación de la moderna excelencia arquitectónica y de lujo. Diseñado por el famoso arquitecto Orly Shrem, esta residencia cuidadosamente elaborada abarca tres niveles y ofrece 3…
Immobilier.co.il
