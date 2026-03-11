  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv

Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$3,73M
;
4
Dejar una solicitud
ID: 34409
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaKovshim, 45

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
A sólo 200 metros del mar Un proyecto residencial único con diseño contemporáneo de alta gama. A pocos minutos a pie de la playa, el zoco HaCarmel, Nahalat Binyamin, Rothschild Boulevard y el icónico distrito Neve Tzedek, Fortalezas del proyecto Sólo 58 unidades: privacidad y exclusividad Permisos de construcción obtenidos Entrega prevista en 60 meses Garantía bancaria – Descuento bancario Construcción liderada por Yaron Tivat, reconocido experto en industria Parcela paisajística interior de 200 m2 diseñada por un reconocido arquitecto paisajístico Fachada de hormigón bruto y acabados de alta gama Design hall de entrada con 4 ascensores panorámicos con vistas al patio Ejemplos de apartamentos disponibles 75 m2 + 15 m2 terraza, vista al mar de 7 500 000 69,5 m2 + 12,5 m2 de terraza desde 6 900 000 - 54 m2 + 7 m2 de terraza, vista al mar de 5 300 000 99 m2 + 14 m2 terraza, vistas al mar de 10 600 000 96 m2 + 44 m2 de terraza a partir de 13 000 000 Muchos otros apartamentos hasta 123m2 + 40m2 terraza

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux
Ra'anana, Israel
de
$4,04M
Barrio residencial Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Jerusalén, Israel
de
$3,76M
Barrio residencial Superbe 5 p a 1mn du lac
Ascalón, Israel
de
$658,350
Barrio residencial Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,65M
Barrio residencial Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$2,038
Está viendo
Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$3,73M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Barrio residencial Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Barrio residencial Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Barrio residencial Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Barrio residencial Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Barrio residencial Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Barrio residencial Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Asdod, Israel
de
$924,825
Apartamento 4 habitaciones en venta en Ashdod alto standing, residencia "Dekel" junto al mar
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Aviv, Israel
de
$2,04M
Venta en 29 rue Bari, una prestigiosa y buscada dirección. Cerca de la tranvía. En el prestigioso programa inmobiliario TAMA del desarrollador Boulevard, actualmente en fase de construcción (pago de costes y obtención del permiso de construcción inminente) ! Apartamento de 4 habitaciones (11…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Mostrar todo Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Barrio residencial Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
de
$2,17M
Proyecto residencial, situado en el corazón de Yafno, cuya ubicación estratégica, el lugar cerca atracciones locales, como playas y cafés, cerca de la tranvía Un gran patio interior de estilo europeo, que ofrece un espacio privado luminoso y agradable para los residentes. Alrededor de los c…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir