  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer

Barrio residencial 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer

Bat Yam, Israel
$1,36M
5
ID: 34865
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Yitzhak Sadeh, 6 Navve building

Sobre el complejo

¡Un verdadero paraíso en el piso 23, frente al mar! Apartamento 5 habitaciones, ala noroeste, luminoso y protegido del sol directo, balcón de 18 metros con impresionantes vistas al mar, 2 plazas de aparcamiento subterráneo, bodega, cuidador, elegante hall de entrada, seguridad 24 horas, gimnasio, habitación de invitados, enorme jardín ajardinado. Ideal para aquellos que sueñan con vivir al ritmo del mar!

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Complejos similares
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Tel-Aviv, Israel
de
$1,46M
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanya, Israel
de
$805,695
Barrio residencial Magnifique 3 pieces entierement renove
Jerusalén, Israel
de
$1,10M
Barrio residencial Cottage de 5 pieces haut de gamme
Hadera, Israel
de
$4,076
Barrio residencial Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Tel-Aviv, Israel
de
$1,98M
Barrio residencial 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Bat Yam, Israel
de
$1,36M
Otros complejos
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
de
$1,10M
En el corazón de Bat-Yam, la calle Mivtza Sinai, el proyecto ofrece dos edificios residenciales verdes (certificado edificio verde). Amplias y modernas apartamentos ofrecen comodidad, innovación y bienestar, cerca de todas las comodidades. El proyecto se basa en valores fuertes: calidad, p…
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,19M
Situado en la calle Molcho, justo en Neve Tzedek, sus tiendas, encanto y ambiente, este apartamento goza de un ambiente urbano agradable, cerca de tiendas, cafés, transporte público y todas las comodidades de la vida cotidiana. La calle Molcho es apreciada por su calma residencial, mientras …
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Tel-Aviv, Israel
de
$1,82M
Hovevei Tsion, calle residencial a 2 pasos de la playa 3 habitaciones renovadas con amplio salón, cocina totalmente equipada y balcón muy agradable 80m2 Balcón 2 cuartos de ducha Segundo piso Ascensor Aparcamiento 5.800.000 Nis
Agencia
Immobilier.co.il
