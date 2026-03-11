Barrio residencial Appartement a renover avec tres grand potentiel

  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  Appartement a renover avec tres grand potentiel

Appartement a renover avec tres grand potentiel

Tel-Aviv, Israel
$1,57M
5
ID: 34612
Última actualización: 10/3/26

Calle Droyanov, calle muy tranquila cerca de la calle Bograshov y el mar Edificio de esquina Apartamento 104m2 en el catastro Muchos balcones cerrados para que pueda decir fácil 115m2 Vista totalmente clara Muy brillante All Guidance Muy tranquilo. Cerca de la playa 2a planta No hay ascensor, miklat Posibilidad de aparcamiento en frente Precio: 5,000,000 Muy agradable potencial con muy bonita altura bajo techos ¡No te pierdas!

Tel-Aviv, Israel
