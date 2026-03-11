  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff

de
$987,525
;
10
Dejar una solicitud
ID: 34374
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Dizengoff, 251

Sobre el complejo

Venta exclusiva: Calle Micha, Viejo Norte, Vista tranquila y Fronteriza En un edificio clasificado, típico de Tel Aviv, en el segundo piso, un hermoso apartamento de 2 habitaciones brillante y bien conservado. Superficie de unos 60 m2 + soleada terraza de unos 7 m2. El apartamento, bañado en luz, ofrece un gran potencial. Doble exposición. Situado en un callejón tranquilo y bucólico, a pocos minutos a pie del mar, Dizengoff Street y el animado centro de la ciudad.

Localización en el mapa

Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Está viendo
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
de
$987,525
