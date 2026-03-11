Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff

Venta exclusiva: Calle Micha, Viejo Norte, Vista tranquila y Fronteriza En un edificio clasificado, típico de Tel Aviv, en el segundo piso, un hermoso apartamento de 2 habitaciones brillante y bien conservado. Superficie de unos 60 m2 + soleada terraza de unos 7 m2. El apartamento, bañado en luz, ofrece un gran potencial. Doble exposición. Situado en un callejón tranquilo y bucólico, a pocos minutos a pie del mar, Dizengoff Street y el animado centro de la ciudad.