  4. Barrio residencial A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv

Barrio residencial A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$4,70M
9
ID: 34630
Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Venta – Fabuloso ático en un edificio histórico en el corazón de Tel Aviv! 5 piezas 4 dormitorios (incluyendo una habitación segura) 2 baños 3 aseos Terraza privada con posibilidad de instalar un Jacuzzi 130 m2 interior + 20 m2 terraza + 70 m2 azotea No hay aparcamiento Precio: 15,000,000 NIS Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o una visita de vídeo.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Complejos similares
Barrio residencial Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Bat Yam, Israel
de
$705,375
Barrio residencial Jerusalem arnona
Jerusalén, Israel
de
$1,71M
Barrio residencial Neuf
Ascalón, Israel
de
$501,600
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona
Jerusalén, Israel
de
$1,14M
Barrio residencial Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Tel-Aviv, Israel
de
$3,29M
