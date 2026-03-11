Barrio residencial Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Nuevo en venta exclusivamente
Hadassah 6 - en la prestigiosa torre de Gan Ha'ir
Luminoso y bien mantenido apartamento de aproximadamente 163 m2
Práctico aparcamiento subterráneo
7a planta
Vista al noroeste de la sala de estar (habitación y cocina) y al este de las habitaciones
El edificio se benefició de una renovación exterior completa y una renovación de techo totalmente pagada!
Las ventajas de la torre:
Un nuevo complejo de bienestar en la terraza del techo, incluyendo:
* Piscina olímpica
* Spacious and modern gym
* sauna seca y húmeda
* Jacuzzi
Custodio en la entrada 24/7
Un gran espacio bien equipado con duchas y aseos
Un espacio reservado para los residentes con acceso a un jardín privado
Medio ambiente verde
