  4. Barrio residencial Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer

Barrio residencial Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer

Tel-Aviv, Israel
$3,45M
2
ID: 34205
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Hadassa, 15

Sobre el complejo

Nuevo en venta exclusivamente Hadassah 6 - en la prestigiosa torre de Gan Ha'ir Luminoso y bien mantenido apartamento de aproximadamente 163 m2 Práctico aparcamiento subterráneo 7a planta Vista al noroeste de la sala de estar (habitación y cocina) y al este de las habitaciones El edificio se benefició de una renovación exterior completa y una renovación de techo totalmente pagada! Las ventajas de la torre: Un nuevo complejo de bienestar en la terraza del techo, incluyendo: * Piscina olímpica * Spacious and modern gym * sauna seca y húmeda * Jacuzzi Custodio en la entrada 24/7 Un gran espacio bien equipado con duchas y aseos Un espacio reservado para los residentes con acceso a un jardín privado Medio ambiente verde

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

