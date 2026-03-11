Barrio residencial Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer

Nuevo en venta exclusivamente Hadassah 6 - en la prestigiosa torre de Gan Ha'ir Luminoso y bien mantenido apartamento de aproximadamente 163 m2 Práctico aparcamiento subterráneo 7a planta Vista al noroeste de la sala de estar (habitación y cocina) y al este de las habitaciones El edificio se benefició de una renovación exterior completa y una renovación de techo totalmente pagada! Las ventajas de la torre: Un nuevo complejo de bienestar en la terraza del techo, incluyendo: * Piscina olímpica * Spacious and modern gym * sauna seca y húmeda * Jacuzzi Custodio en la entrada 24/7 Un gran espacio bien equipado con duchas y aseos Un espacio reservado para los residentes con acceso a un jardín privado Medio ambiente verde