  Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable

Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable

Tel-Aviv, Israel
$3,29M
10
ID: 34639
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Frishman, 42

Venta – Apartamento de 3 habitaciones con vista al mar Tour Frishman Superficie: 91 m2 + Terraza: 12 m2 Planta: 11a, orientación noreste (vista de mar) Partes: • Espaciosa sala de estar • Habitación segura (Mamad) • Suite principal con baño Total baños : 2 Aparcamiento : Sí Celular: 12 m2 En la torre, gimnasio, guardia 24 horas, piscina Precio: 10.500.000 shekels Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y organizar una visita.

Tel-Aviv, Israel
Complejos similares
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$877,800
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Jerusalén, Israel
de
$861,185
Barrio residencial Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$2,19M
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Ra'anana, Israel
de
$1,18M
Barrio residencial Grand jardin
Ascalón, Israel
de
$987,525
Barrio residencial Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Tel-Aviv, Israel
de
$3,29M
Barrio residencial Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$2,05M
¡Nuevo para venta exclusiva! 9 Professor Shor Street En un nuevo programa inmobiliario firmó Adam Shuster Espacioso apartamento de 4 habitaciones Superficie habitable de 98 m2 + terraza solarium de 12 m2! 4a planta (construcción con 2 ascensores) El apartamento es muy luminoso gracias a sus…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Hadera, Israel
de
$1,32M
BZH ¡No necesitarás invertir un solo shekel en esta casa! Entra, disfruta y sé seducido por el lujo que ofrece! Departamento de habla francesa RE/MAX Hadera por Ra Una hermosa casa de pueblo luminoso de 160 m2 construido sobre una parcela de 250 m2 en una de las calles más bellas del distr…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Ra'anana, Israel
de
$7,524
Excepcional en el centro de ciudad. Ático de nueve pies. Precioso ático con 6 piezas. 180 m2. 150 m2 de terraza. Vista del desvío. 2 plazas de aparcamiento y 1 bodega disponible en junio de 2026
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
