Barrio residencial Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable

Venta – Apartamento de 3 habitaciones con vista al mar Tour Frishman
Superficie: 91 m2 + Terraza: 12 m2
Planta: 11a, orientación noreste (vista de mar)
Partes:
• Espaciosa sala de estar
• Habitación segura (Mamad)
• Suite principal con baño
Total baños : 2
Aparcamiento : Sí
Celular: 12 m2
En la torre, gimnasio, guardia 24 horas, piscina
Precio: 10.500.000 shekels
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y organizar una visita.
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
