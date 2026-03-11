Barrio residencial Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Apartamento en venta – Tel Aviv
(Pequeña calle entre Sderot Chen y Dizengoff)
Precio: NIS 7.590,000
Situado en un nuevo y moderno edificio boutique con sólo 5 residentes, este lujoso apartamento ofrece una combinación ideal de comodidad, privacidad y diseño contemporáneo, en el corazón de un distrito en desarrollo de Tel Aviv.
Detalles de la propiedad
Superficie interior: 116 m2
Espacios exteriores: dos balcones de 14 m2
Número total de piezas : 4
Planta: 3a con ascensor
Salas: 3
Baños : 2
Habitación asegurada (Mamad)
Aparcamiento privado
Compartimento de almacenamiento privado/espacio
Múltiples exposiciones que ofrecen un excelente brillo natural
Premium Real Estate
Licencia No 31928721
Tarifas de la agencia : 2 % + IVA
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo