  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff

Barrio residencial Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff

Tel-Aviv, Israel
de
$2,38M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 34670
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Yodfat, 2

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Apartamento en venta – Tel Aviv (Pequeña calle entre Sderot Chen y Dizengoff) Precio: NIS 7.590,000 Situado en un nuevo y moderno edificio boutique con sólo 5 residentes, este lujoso apartamento ofrece una combinación ideal de comodidad, privacidad y diseño contemporáneo, en el corazón de un distrito en desarrollo de Tel Aviv. Detalles de la propiedad Superficie interior: 116 m2 Espacios exteriores: dos balcones de 14 m2 Número total de piezas : 4 Planta: 3a con ascensor Salas: 3 Baños : 2 Habitación asegurada (Mamad) Aparcamiento privado Compartimento de almacenamiento privado/espacio Múltiples exposiciones que ofrecen un excelente brillo natural Premium Real Estate Licencia No 31928721 Tarifas de la agencia : 2 % + IVA

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$3,29M
Barrio residencial Lumiere confort et qualite de vie au coeur de kiryat moshe jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,40M
Barrio residencial Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Asdod, Israel
de
$1,13M
Barrio residencial Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Tel-Aviv, Israel
de
$5,19M
Barrio residencial Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Asdod, Israel
de
$2,48M
Está viendo
Barrio residencial Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Tel-Aviv, Israel
de
$2,38M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Mostrar todo Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Barrio residencial A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Asdod, Israel
de
$705,375
Venta – Apartamento de 4 habitaciones en Ashdod, Yakinton Street (Calaniot) Magnífico apartamento de 122 m2 bruto (93 m2 neto) con balcón de 8,5 m2, situado en el sexto piso de una residencia reciente y buscada (3 años solamente). orientación oeste, ofreciendo un hermoso brillo en la tarde…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Barrio residencial Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Barrio residencial Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Barrio residencial Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Barrio residencial Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
de
$2,76M
APARTMENT FOR SALE – 4 PARTS – TEL AVIV-YAFO Calle tranquila cerca de Ben Gurion y Ben Yehuda 2a planta fuera de 6 122 m2 en total (104 m2 dentro + 14 m2 terraza) 4 m2 de almacenamiento en planta -1 2 plazas de aparcamiento adyacentes en un sistema de estacionamiento robótico Dormitori…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Barrio residencial Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Barrio residencial Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Barrio residencial Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Barrio residencial Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Barrio residencial Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Barrio residencial Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Asdod, Israel
de
$1,19M
¡La Perla Rara! Apartamento de la ciudad 4 habitaciones nuevas, residencia con piscina Dimri, 140m2 + 20m2 terraza + 10m2 balcón, bodega, parking, aire acondicionado, 21a planta sur. Nunca viví, libre inmediatamente
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir