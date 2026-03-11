  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking

Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking

Tel-Aviv, Israel
$2,98M
8
ID: 34626
ID: 34626
Última actualización: 10/3/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Sderot Rothschild, 112

Sobre el complejo

UNIQUE JARDIN APPARTMENT with PRIVATE PISCINE AND PARKING • 3 piezas • 2 dormitorios • 1 vestidor • 1 baño, 1 aseo • Totalmente amueblado • 90 m2 + 100 m2 • Jardín privado con piscina • Aparcamiento privado Place Habima / Boulevard Rothschild Precio: 9,500,000 libras esterlinas Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y organizar una visita. Hablamos francés, inglés y hebreo.

Tel-Aviv, Israel
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$2,98M
Givat Shmouel proyecto el pequeño Neuilly de Tel Aviv
Jerusalén, Israel
de
$1,30M
Givat Shmouel proyecto el pequeño Neuilly de Tel Aviv Mardochee Khayat propone un proyecto cuya reputación ya no está por hacer Situado en el mejor lugar de Guivat Shmouel cerca de sinagogas y tiendas Acceso a la autopista directa de Tel Aviv Guivat Shmouel es una ciudad estratégicamente s…
Immobilier.co.il
Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Jerusalén, Israel
de
$43,89M
Este anuncio representa una notable oportunidad para adquirir dos propiedades independientes ubicadas en el histórico barrio judío de Jerusalén, a solo 600 metros del Muro de Lamentación. Estas residencias ofrecen vistas extraordinarias del casco antiguo y Har HaBait, combinando exclusividad…
Immobilier.co.il
Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$742,995
Hermoso proyecto nuevo en el corazón de Bat yam, a unos 15 minutos a pie del mar y cerca de la línea de tranvía que conduce a Tel Aviv. Servicios de alto nivel De 2 habitaciones a ático desde 1 900 000sh TODOS LOS APPARTMENTOS CON UN PARQUE
Immobilier.co.il
