  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam

Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam

Bat Yam, Israel
de
$1,10M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 34410
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Mivtsa Sinai, 29 BeEngcoil

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En el corazón de Bat-Yam, la calle Mivtza Sinai, el proyecto ofrece dos edificios residenciales verdes (certificado edificio verde). Amplias y modernas apartamentos ofrecen comodidad, innovación y bienestar, cerca de todas las comodidades. El proyecto se basa en valores fuertes: calidad, profesionalidad, fiabilidad, sostenibilidad y servicio. Cada detalle está diseñado para garantizar una vida mejor – más segura, saludable y más agradable – con acompañamiento del diseño a la entrega clave. 2 edificios con 13 plantas 134 apartamentos 5 niveles de estacionamiento y bodegas 2 jardines de infancia Espacios públicos compartidos que promueven la vida comunitaria para los residentes Diseño de ascensores Planificación y aplicación del Hadar Edificios construidos según estándar de construcción verde (5281) – 3 estrellas Impresionante diseño exterior con arquitectura moderna Vista al mar desde pisos altos Espacio verde bajo edificios A solo 10 minutos en coche del mar Línea 20 2 autobuses de ritmo Cerca de metro línea Ruta de bicicletas al pie del edificio

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Asdod, Israel
de
$1,07M
Barrio residencial Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$877,800
Barrio residencial Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Tel-Aviv, Israel
de
$1,47M
Barrio residencial A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Ra'anana, Israel
de
$1,03M
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Bat Yam, Israel
de
$573,705
Está viendo
Barrio residencial Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
de
$1,10M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Barrio residencial A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,56M
Superb 3 habitaciones – unos 70 m2 bien optimizadas Mamad + balcón 8 m2 (calma, vegetación) 1er piso brillante en 5 - edificio de la tienda íntima Renovación arquitectónica – acabados de alta gama Cocina Semel – aire acondicionado VRF – carpintería personalizada Proyecto TAMA reciente: asc…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bureau a louer a jerusalem
Barrio residencial Bureau a louer a jerusalem
Barrio residencial Bureau a louer a jerusalem
Barrio residencial Bureau a louer a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$5,330
Situado en la zona más buscada de Jerusalén, en un auténtico complejo pastoral y tranquilo. Gran espacio principal Sala de reuniones de 63 m2 9 oficinas individuales con ventanas, de 11 a 17 m2 cada una Bien mantenido Ascensor Opción de estacionamiento Añadir IVA
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Mostrar todo Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
de
$1,86M
FOR SALE – RIVIERA PROJECT Condiciones exclusivas PRESAL negociadas para nuestra agencia en los primeros 5 apartamentos vendidos. Primera Sealine – PRESAL – Condiciones excepcionales Rara oportunidad en la primera línea del mar, a pocos minutos de Tel-Aviv. La Riviera es un proyecto resid…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir