Barrio residencial Bord de mer

Joyau à la Marina : 50m de la playa! ?????
Descubre este encantador y acogedor apartamento en el 3er piso de un pequeño edificio íntimo (5 plantas).
Ubicación del sueño: 50 metros del agua.
Confort: Espacio optimizado con terraza solarium.
Serenidad: Mamad incluido para la tranquilidad total.
Un pie-a-tierra ideal para disfrutar de la vida marina cotidiana.
Ascalón, Israel
