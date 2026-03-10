  1. Realting.com
Barrio residencial Bord de mer

Ascalón, Israel
$335,445
ID: 34914
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Yefe Nof, 25

Sobre el complejo

Joyau à la Marina : 50m de la playa! ????? Descubre este encantador y acogedor apartamento en el 3er piso de un pequeño edificio íntimo (5 plantas). Ubicación del sueño: 50 metros del agua. Confort: Espacio optimizado con terraza solarium. Serenidad: Mamad incluido para la tranquilidad total. Un pie-a-tierra ideal para disfrutar de la vida marina cotidiana.

Localización en el mapa

Ascalón, Israel
