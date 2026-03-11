  1. Realting.com
Barrio residencial Quartiercalme est raanana maison avec piscine

Ra'anana, Israel
$3,92M
5
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    David Elazar

Hermosa casa con 7 habitaciones con piscina. Grandes volúmenes . ascensor privado . Bonito jardín. Barrio tranquilo y búsqueda. Este de Raanana

Ra'anana, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

