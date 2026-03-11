  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Avec terrasse calme investi hauts plafonds

Barrio residencial Avec terrasse calme investi hauts plafonds

Tel-Aviv, Israel
de
$1,24M
;
7
Dejar una solicitud
ID: 34598
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Herzl, 106

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
calle Herzl en el centro del distrito de Florentine, apartamento de 3 habitaciones de 80m2 con balcón en la primera planta con ascensor, muy bonita altura bajo techos cerca de 3m, Superb potencial, cerca de todos los cafés y restaurantes. BEL INVESTMENT to be TAKEN

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Asdod, Israel
de
$1,00M
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Asdod, Israel
de
$2,19M
Barrio residencial Superbe 4 pieces renove a bavli devant le parc
Tel-Aviv, Israel
de
$1,82M
Barrio residencial 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Jerusalén, Israel
de
$893,475
Barrio residencial A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$934,230
Está viendo
Barrio residencial Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Tel-Aviv, Israel
de
$1,24M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Barrio residencial A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Barrio residencial A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Barrio residencial A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Barrio residencial A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Mostrar todo Barrio residencial A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Barrio residencial A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Tel-Aviv, Israel
de
$1,77M
Situado en la calle Frishman, frente a la plaza Masaryk y cerca de la plaza Rabin, este apartamento goza de una ubicación céntrica y muy buscada en el corazón de Tel Aviv. En un edificio bien mantenido con ascensor y miklat, descubra unas 3 habitaciones de unos 100 m2, situadas en la 4a plan…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Barrio residencial Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Barrio residencial Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Barrio residencial Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Barrio residencial Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Barrio residencial Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Barrio residencial Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Asdod, Israel
de
$1,47M
Hermoso apartamento en un nuevo edificio, 5 habitaciones transformadas en 4, en "Youd Alef" rue Kineret. Unabstructed, soleado vista al mar, instalaciones de alta calidad. No en serio
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Mostrar todo Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$4,389
Herzog 21 Kiryat Shmuel, comienzo de Rehavia 6a planta Ascensor Apartamento de 3 habitaciones Baño con ducha Balcón con vistas impresionantes Tejado privado con cocina exterior, jacuzzi y espectacular vista Habitación asegurada (Mamad) Totalmente amueblado Diseño arquitectónico
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir