  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Beit vagan kiriat yovel

Barrio residencial Beit vagan kiriat yovel

Jerusalén, Israel
de
$1,49M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 34513
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Tora VeAvoda, 6 Himmelfarb

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En la nueva torre del famoso proyecto Elhad Bait Vagan Zangvil 1 , Bait Vagan adyacente kiriat yovel. Muy agradable 5 habitaciones de 122 m2 con terraza de 10 m2 parcialmente soucah., hermosos servicios interiores maravillosa vista del Bosque de Jerusalén. 4 dormitorios, 2 baños, 3 aseos cocina totalmente arreglada .. 2 plazas de aparcamiento y bodega.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Ra'anana, Israel
de
$1,09M
Barrio residencial Superbe appartement renove avec des prestations haut de gamme
Jerusalén, Israel
de
$1,43M
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Israel
de
$1,14M
Barrio residencial A vendre superbe appartement 5 pieces a ashdod rue kineret youd alef
Asdod, Israel
de
$1,00M
Barrio residencial Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Hadera, Israel
de
$652,080
Está viendo
Barrio residencial Beit vagan kiriat yovel
Jerusalén, Israel
de
$1,49M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Tamar Regional Council, Israel
de
$758,670
Mardochee khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales de Netanya. En el centro ciudad de Netanya Cerca de todo comienza, sinagogas todo este hecho a pie Características del proyecto El proyecto está construido en una de las calles más famosas y comerciales de Netany…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Hauts plafonds
Barrio residencial Hauts plafonds
Barrio residencial Hauts plafonds
Barrio residencial Hauts plafonds
Barrio residencial Hauts plafonds
Mostrar todo Barrio residencial Hauts plafonds
Barrio residencial Hauts plafonds
Ascalón, Israel
de
$1,25M
villa con sótano como t2 hermoso jardín ático de 50m2 barnea A dos minutos de la salida de la ciudad
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Holyland bait vagan
Barrio residencial Holyland bait vagan
Barrio residencial Holyland bait vagan
Barrio residencial Holyland bait vagan
Barrio residencial Holyland bait vagan
Mostrar todo Barrio residencial Holyland bait vagan
Barrio residencial Holyland bait vagan
Jerusalén, Israel
de
$1,29M
En el corazón de Bait Vagan, la nueva fase del complejo Holyland está finalmente disponible, con una amplia selección de apartamentos de 3 habitaciones al ático y planta baja
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir